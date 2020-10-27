Esenyurt'taki sokak eğlencesi kamerada
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Esenyurt'taki sokak eğlencesi kamerada

27.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:34
Esenyurt'taki sokak eğlencesi kamerada

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,DHA Esenyurt'ta koranavirüs tedbirlerine rağmen bir grup, sokağı kapatıp eğlence yaptı.

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,DHA Esenyurt'ta koranavirüs tedbirlerine rağmen bir grup, sokağı kapatıp eğlence yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kıraç Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir grup, yolu kapatıp sokak eğlencesi yaptı. Koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde grubun kol kola girip halay çektiği görülüyor. Görüntülere maske takmayan vatandaşlar da yansıyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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