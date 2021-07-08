Esenyurt'ta yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiler
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Esenyurt'ta yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiler

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiler
Demirören Haber Ajansı / Veysel Timdu - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta düğün konvoyundaki kişiler, yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta düğün konvoyundaki kişiler, yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda minibüs şoförüyle, düğün konvoyundaki kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Konvoydaki kişilerin, minibüsün önünü kesmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen kişiler, etrafını sardığı minibüs şoförüne yumruk ve tokat attı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi, konvoydaki kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Minibüs şoförünün saldırıya uğraması da cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Esenyurt'ta yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiler
Esenyurt'ta yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiler
Esenyurt'ta yol verme nedeniyle tartıştıkları minibüs şoförünü darbettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel Timdu

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