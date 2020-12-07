Esenyurt'ta vinç ile araç çarpıştı: O anlar kamerada

ESENYURT'ta vinç taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza kameraya yansıdı.

ESENYURT'ta vinç taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Vinç taşıyan kamyon, kavşaktan dönüş yaparak yola çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu. Feci kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı