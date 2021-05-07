Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
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Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu

Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta yaşayan Uganda uyruklu iki kadının kaldığı daireye giren sahte polisler, kadınların pasaportlarını ve bin 500 lirasını alarak evden kaçtı.

ESENYURT'ta yaşayan Uganda uyruklu iki kadının kaldığı daireye giren sahte polisler, kadınların pasaportlarını ve bin 500 lirasını alarak evden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, hırsızlık olayını organize eden kişinin Uganda uyruklu Monica N. olduğu ortaya çıktı. 

Olay, 18 Nisan tarihinde Talatpaşa Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Uganda uyruklu  Zam N.(25) ve Nakitende H.'nin (40) sabah saatlerinde kapıları çaldı. Kapıyı açtıklarında polis yeleği giymiş ve kendilerini de polis olarak tanıtan iki kişi ile karşılaştı. Sahte polisler İrfan H.(27) ve Nail Y.(37), evde arama yapacaklarını beyan ederek içeri girdi. İki kadından pasaport ve cüzdan isteyen sahte polisler, akabinde cüzdan içerisinden bin 500 TL ve pasaportları alarak olay yerinden uzaklaştı. Zam N. ve Nakitende H., en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu.  İhbar üzerinde harekete geçen  polis ekipleri, aynı gün içerisinde İrfan H. ve Nail Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, olayı organize ettiği öğrenilen Ünal B.(56) ve Uganda uyruklu Monica N.(30) de kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık olayını organize eden kişinin Monica N. olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAHTE POLİSLER KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, iki şüphelinin daireye giderken yelekleri giyerek kendilerine polis süsü verme anları, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

 


Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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