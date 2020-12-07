Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile kamyon çarpıştı
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Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile kamyon çarpıştı

07.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:30

Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekici kamyon çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekici kamyon çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Rıfat Irgaz Caddesi 129. Sokak kavşağında seyir halinde olan 34 NS 1061 plakalı çekici kamyon ile ters yöne girmek isteyen 34 JDD 60 plakalı ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile kamyon çarpıştı
Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile kamyon çarpıştı
Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile kamyon çarpıştı
Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile kamyon çarpıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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