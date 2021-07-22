Esenyurt'ta taksinin çocuğa çarpma anı kamerada
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Esenyurt'ta taksinin çocuğa çarpma anı kamerada

Esenyurt'ta taksinin çocuğa çarpma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa başka bir taksi çarptı.

ESENYURT'ta taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa başka bir taksi çarptı. Çocuk, kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, geçen Pazar saat 18.30 sıralarında, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2013. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında taksiden indikten sonra koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa, o sırada karşı yönden gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk birkaç metre öteye savrulurken, kazaya karışan taksideki yolcular ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çocuk, kazayı yara almadan atlattı. 

KAZA ANI KAMERADAÖte yandan yaşanan kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin koşarak karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptığı görülüyor. Kazayı gören Kenan Çelikay, "Oturuyordum. Sokaktan bir ses geldi. Çocuk taksiden inmiş. Diğer taraftan gelen taksi çocuğa vurdu. Çocuk yere düştü. Herkes yardıma koştu. Çocuğun hatasıydı. Taksinin önüne atladı" dedi.


Esenyurt'ta taksinin çocuğa çarpma anı kamerada
Esenyurt'ta taksinin çocuğa çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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