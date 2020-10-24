Taksiciler arasındaki "yolcu alma" kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındaki şoförler tarafından sopa ile darbedilip bıçaklandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.