Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yol kavgası
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Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yol kavgası

14.10.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:11

Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yaşanan yol kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yaşanan yol kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda yaşandı. Taksici ile çekici şoförü yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yol kavgası
Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yol kavgası
Esenyurt'ta taksici ile çekici şoförü arasında yol kavgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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