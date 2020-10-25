Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada
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Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada

25.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:55
Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada

ESENYURT'ta 45 yaşındaki taksi şoförü Taner Aras'ın öldürüldüğü an güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta 45 yaşındaki taksi şoförü Taner Aras'ın öldürüldüğü an güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili iki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 18 Ağustos tarihinde Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, taksi şoförü Taner Aras silahla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığı tespit edilen Rahmi K.(31) ve Emrah K.(27)'yı 21 Ekim Çarşamba günü Başakşehir'de gözaltına aldı. Asayiş Şubeye getirilen Rahmi K.'nın ve Emrah K.'nın 14 ayrı suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. İki şüphelinin de olayda silah kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.  

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDATaksi şoförü Taner Aras'ın öldürüldüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde kavga anı ve silahlı saldırı sonrasında vatandaşların panikle kaçıştıkları görülüyor.


Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada
Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada
Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada
Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada
Esenyurt'ta taksi şoförü cinayeti kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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