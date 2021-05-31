Esenyurt'ta sokak ortasında feci dayak
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Esenyurt'ta sokak ortasında feci dayak

Esenyurt'ta sokak ortasında feci dayak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta iki saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde darp etti.

Esenyurt'ta iki saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. "Namus meselesi" diyerek vatandaşları yaklaştırmayan saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakaladı.

Olay geçtiğimiz akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt Kıraç Gazi Caddesi'nde yaşandı. Ellerinde sopa bulunan iki kişi yakaladıkları şahsı feci şekilde dövdü. Zanlılar araya girmek isteyen vatandaşları ise "namus meselesi karışmayın" diyerek uzaklaştırdı. Darp edilen adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın kafatasında kırıklar tespit edilirken ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Adamı feci şekilde darp eden iki kişi ise koşarak olay yerinden ayrıldı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 saldırganı gözaltına aldı. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ta sokak ortasında feci dayak
Esenyurt'ta sokak ortasında feci dayak
Esenyurt'ta sokak ortasında feci dayak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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