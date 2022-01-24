İstanbullu karın hem çilesi hem de tadını çıkardı! Esenyurt'ta snowboard keyfi
İstanbul'da karın çilesinin yanında keyfi de yaşanıyor. Esenyurt'ta snowboard yapan vatandaşların eğlenceleri anları, görüntülere yansıdı.
ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta karla kaplı yolda snowboard yapan vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Megakent beyaz örtü ile kaplandı. Esenyurt'ta da karla kaplı yolda bir vatandaş snowboard yaptı. Snowboard keyfi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.