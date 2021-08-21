Esenyurt'ta otomobil takla attı, sürücü yaralandı

ESENYURT'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, rampa aşağı inerken takla attı.

ESENYURT'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, rampa aşağı inerken takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı giden 35 AIU 634 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla atıp sürüklenerek, bir AVM'nin duvarına çarptı. Kazada sürücünün yaralandığını görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı