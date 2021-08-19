Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
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Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada Husumetli iki gurup kavga etti ortalık savaş alanına döndü Esenyurt'ta daha önceden aralarına husumet bulunan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

- Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Husumetli iki gurup kavga etti ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta daha önceden aralarına husumet bulunan iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga da ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi yüzünden aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma kavgaya dönüşünce iki gruptan onlarca şahıs birbirine saldırdı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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