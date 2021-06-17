Esenyurt'ta, okuldan eve dönen kız çocuğuna otomobil çarpması kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, okuldan çıktıktan sonra evine dönen kız çocuğuna, otomobil çarptı.

İstanbul Esenyurt'ta, okuldan çıktıktan sonra evine dönen kız çocuğuna, otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen çocuğun okul kitapları etrafa saçılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan iki kız çocuğu, karşıdan karşıya geçmek için koşarak yola atladı. Yola atlayan çocuklardan birine, o sırada yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yola savrulurken, okul çantasındaki kitaplar da etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla çevre hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptığını ifade eden Umut Karahan, "Biz burada esnafız. Çocuklar aniden önümüzden geçti. İki kardeş. Çocuk yola bakmadan birden yola atladı. O sırada arabada orta seviyede bir hızla vurdu. Çocuğu köşeye fırlattı. Biz de gittik. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansı aradım. Sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalelerde çocukta pek bir şey yoktu. Tabi çocuk sonuçta. İki kardeş koşarken, çocukta da hata olabilir. Ama ne olursa olsun çocuk bu. Şoförün dikkat etmesi lazım. Çocuk ortaokula gidiyordu. Kitaplarını ben aldım. Çantasına koydum. 12-13 yaşlarındaydı çocuk. Okuldan çıkmıştı. Kardeşiyle koşarak geliyorlardı. Birden yola atlayınca trafik kazası kaçınılmaz oldu" dedi.

Öte yandan; yoldan geçen otomobilin, karşıya geçmek için koşarak yola atlayan kız çocuğuna çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı