Esenyurt'ta Mülteci Sorununu Çözeceğiz"

Cengiz Kaya, CHP Esenyurt Belediye Başkanı Aday Adaylığını duyurdu. Kaya, "Sorunları hep birlikte çözeceğiz" dedi.

Cengiz Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Aday Adaylığını düzenlediği toplantıyla açıkladı. Toplantıya Kaya'yı destekleyen STK üyeleri ve farklı partilerden muhtarlar katılarak iyi dileklerini dile getirdiler. Kaya düzenlediği toplantıda, Esenyurt'un çözüme ulaşılmamış problemlerinden bahsederek, sorunlara çözüm bulabilmek için hedef projeleri olduğunu açıkladı.

"İlk hedefimiz Esenyurt'ta mülteci sorununu çözüme kavuşturmak"

İlk hedefinin Esenyurt'ta mülteci sorununu çözüme kavuşturma olduğunu söyleyen Kaya, "Esenyurt ilçemizde yoğunlukları sebebiyle yaşanan güvenlik ve sosyo-kültürel uyumsuzluk problemleri çözülmesi gereken temel konular arasında yer almaktadır" dedi.

Çarpık yapılaşma ve göçmen problemi nedeni ile Esenyurt'un vatandaşlarımızca tercih listesinde son sıralarda yer alması, mülkiyetlerin değersizleşmesine neden olduğunu, ayrıca mültecilerin vergi muafiyetinin olması sebebiyle esnafın haksız rekabete maruz kaldığını belirten Kaya, "Bu sorunun çözümü için yasaların uygulanacağını ve yasal olarak yaşamlarını idame etmeleri gereken yerlere yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

Çözmek istediğimiz ikinci problemimiz ise imar sorununu çözüme ulaştırmaktır. Biliyorsunuz ki Esenyurt yüksek binalarla plansız yapılaşmanın iç içe olduğu bir bölgedir. Yapılaşmaya yönelik çözümler ile yaşanılabilir sosyal alanları arttırmak, trafik, güvenlik ve otopark problemini çözüme kavuşturmak hedeflerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

"En önemli sorun trafik ve ulaşım"

Aday olduğu bölgede halkın yaşadığı en önemli sorunlardan birinin de trafik ve ulaşım olduğunu vurgulayan Kaya, "Toplu taşıma araçlarının yetersizliği ve trafikte yaşanılan zaman kaybı vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak etkilemektedir. Şimdiye kadar ulaşımla ilgili bilimsel bir çalışma yapılmamıştır. Ciddi bir simülasyonla trafik düzenlemesi yapılarak trafiğin neden olduğu sorunlar çözüme kavuşturulacaktır" diye konuştu.

Son olarak işsizlik sorununa değinen Kaya, "İşsizlik konusu ülkemizin genel anlamda yaşadığı önemli bir sorundur. 2 bin kişilik bir iş olanağı sağlayacak proje ile istihdama katkı sağlamak belediyemizin temel amaçlarından biri olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Cengiz Kaya kimdir?

1972 Erzincan doğumlu olan Cengiz Kaya, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. 2010 yılına kadar özel sektörde mühendislik hizmetleri verdikten sonra, 2010-2015 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kaya aynı zamanda iş güvenliği uzmanı. Çeşitli mesleki kuruluşlarda 10 binden fazla kişiye: girişimcilik, fizibilite raporları ve iş planı eğitimleri veren Kaya, 2015 yılında özel bir okulun kurucusu oldu. Özel okulda kurucu temsilcisi olarak çalışmaya devam ediyor. Kaya, 1994'de CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı ve TMMOB İstanbul şube danışma kurulu üyesi. - İSTANBUL