Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Esenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybederken olay yerinde kalan oyuncak arabası ise görenleri duygulandırdı.

Saat 15.45 sıralarında 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 245. sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi. Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen ağır yaralandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzer yola çıkarıldı. Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. GERİDE OYUNCAK ARABASI KALDI Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı. Kaynak: DHA