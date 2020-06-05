7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
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7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında minibüsün altında kalan 7 yaşındaki Emir Gülen hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

05.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:21

Esenyurt'ta sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan minibüsün sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245.Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YP 4276 plakalı minibüsü sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönerken çocuğu fark etmedi. Minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALE ÖZEL HASTANEDE YAPILDI

Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı. Yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük emir hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken minibüs sürücüsü sinan E. gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki minibüsün geri geri gittiği, ardından dönerek sokağa döndüğü ve o sırada yolda duran çocuğa minibüsün çarptığı görülüyor.

7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!

Kaynak: DHA

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