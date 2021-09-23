Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.

Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nden Esenyurt Devlet Hastanesi istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LFN 174 plakalı midibüs, kontrolden çıktı.

Midibüs kaldırıma çıkarak burada servis bekleyen Emre Ağbulak'a (21) çarptı. Midibüsün altında kalan Ağbulak bir süre araçla sürüklendi.

Daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak duran aracın altında sıkışan Ağbulak, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağbulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada park halindeki bir minibüste de hasar meydana geldi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Joe Biden Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Cansu Dere Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik Ali Yerlikaya Mario Balotelli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 03:13:11. #1.11#