Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı

Esenyurt'ta dereden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri tedirginliklerini dile getirdi

Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

"TEDİRGİN OLUYORUZ"

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

BU İLK DEĞİL

Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.

İşte ilçede ortaya çıkan o görüntüler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı