Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia

29.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:44

Esenyurt'ta 11 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Esenyurt'ta 11 yaşındaki kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından tacize uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin linç etmek istediği şahsı, polis ekipleri gözaltına aldı.

Olay, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 yaşındaki kız çocuğunun 38 yaşındaki Afganistan uyruklu bir şahıs tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. İddia üzerine toplanan mahalleli şahsı linç etmek istedi. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs, mahallelinin elinden kurtularak bir işyerine sığındı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve özel harekat ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Vatandaşların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri, şüpheli şahsı zırhlı araca koyarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın ilk ifadesinde, iki eşi ve 9 çocuğunun olduğu ve kız çocuğuna sadece adresi sorduğunu söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia
Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia
Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia
Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Arda Turan Güven Yalçın Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta ortalığı karıştıran iddia | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 20:47:20. #1.15#
title