ESENYURT'TA KAYAN KAR KÜREME ARACI 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ - Haberler
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ESENYURT'TA KAYAN KAR KÜREME ARACI 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta kaygan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kar küreme aracı, araçları önüne alarak sürüklendi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta kaygan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kar küreme aracı, araçları önüne alarak sürüklendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde, kar küreme aracının sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan kar küreme aracı yoldaki diğer araçları da önüne alarak sürüklendi. Kar küreme aracı yolda kalan 4 farklı araca çarparak dururken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENYURT'TA KAYAN KAR KÜREME ARACI 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

ESENYURT'TA KAYAN KAR KÜREME ARACI 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

ESENYURT'TA KAYAN KAR KÜREME ARACI 4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, kar, Güncel, Haber

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