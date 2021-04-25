ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
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ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kendini böyle savundu Bugün yasağım doldu.

Kendini böyle savundu Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu

-Kumarhane baskınında 46 kişiye 159 bin lira ceza kesildi

Haber-Kamera Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında kısıtlamaları ihlal eden 46 kişiye toplam 159 bin lira ceza kesti. Yapılan baskında eşi pozitif olduğu için karantinada olması gereken Ali S., kumar oynarken yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. Sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Daireye baskın düzenleyen polisler, içeride 46 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ayrıca kumarhane içinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Koronavirüs pandemisi ve pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin lira para cezası kesildi.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN KUMARHANEDE YAKALANDI

Kumarhanede yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada polisleri şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada Ali S. karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken kişiyi tespit eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ali S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

'EŞİM POZİTİF ÇIKTI DİYE BEN DE HASTANEYE GİTTİM

Kumarhanedekilerden uzak bir noktaya oturtulan Ali S. kendini, 'Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu sözleriyle savundu.

ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI
ESENYURT'TA KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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