Esenyurt'ta kanadı kırık martıya esnaf sahip çıktı

Esenyurt'a hayvansever bir esnaf, kanadı kırık bir martıya sahip çıkarak tedavi edilmesini sağladı.

Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde esnaflık yapan Ünal Yılmaz, sabah saatlerinde iş yerinin kapısının önünde kanadı kırık haldeki martıyı fark etti.

Martıyı İstanbul Üniversitesini Veterinerlik Fakültesi'ne götüren Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Martının muhtemelen elektrik tellerinden birine çarparak yere düştüğünü ve bu esnada yaralanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bulduğumuzda çok acı çekiyordu. Esenyurt Belediyesi yetkililerini aradık, onlar kanatlı hayvanları alamadıklarını söylediler. Şimdi bu hayvanı kendi aracımla ya özel bir kliniğe ya da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götüreceğim." dedi.

Yılmaz, daha sonra yaralı martıyı veterinerlik fakültesi yetkililerine teslim ederek tedavi edilmesini sağladı.

Kaynak: AA