ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI
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ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, kaldırımda yürürken üzerine 3'üncü kattan cam düşen Gül Çetin yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta, kaldırımda yürürken üzerine 3'üncü kattan cam düşen Gül Çetin yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Fikri Sönmez Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın en son katında bulunan çanta imalathanesinin camı, kaldırımda yürüyen Gül Çetin'in üzerine düştü. Camın düşmesi ile kanlar içinde yerde kalan kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çetin'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Yapılan çalışmada, camın düştüğü iş yerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Çanta imalathanesinin sahibi Enes D., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız iş yeri ise olay yerine çağrılan zabıta ekiplerince mühürlendi.

BRANDA OLMASA KADIN GİTMİŞTİ

Olayı gören vatandaşlardan biri ise, 'Kapıya çıktım. 5 dakika bekledim. Cam yukarıdan geldi. Brandaya çarptı. Branda olmasa kadın gitmişti. Aldı hastaneye götürdü ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI
ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI
ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI
ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI
ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI
ESENYURT'TA KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ÜZERİNE CAM DÜŞEN KADIN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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