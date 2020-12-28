Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada

28.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:28

Gelen son dakika haberlerine göre - Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada "Siz bakamıyorsanız bize satın" diyen sözde doktora polis baskını Esenyurt'ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi.

- Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada

"Siz bakamıyorsanız bize satın" diyen sözde doktora polis baskını

İSTANBUL - Esenyurt'ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Kendini doktor olarak tanıtan kişinin, durumu olmayan ailelere "siz bakamıyorsanız bize satın" diye teklifte bulunduğunun öğrenilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın anı ise kameralara böyle yansıdı.

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Baskın anı kamerada

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada
Son dakika haberleri | Esenyurt'ta kaçak doğumhaneye baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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