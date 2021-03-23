ESENYURT'TA HAYALET GÖSTERGE PANELİNİ ÇALAN HIRSIZ KAMERAYA ZAFER İŞARETİ YAPTI

Otomobilin sahibi Bu pişkinlik bu sıra dışı hareket ne Kafama takılmış ben açıkçası peşini bırakmak istemiyorumVeysel TİMDU İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta üç kişinin, park halindeki lüks otomobilin hayalet gösterge panelini çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin sahibi Bu pişkinlik bu sıra dışı hareket ne Kafama takılmış ben açıkçası peşini bırakmak istemiyorum

Veysel TİMDU İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta üç kişinin, park halindeki lüks otomobilin hayalet gösterge panelini çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birinin güvenlik kamerasına bakarak zafer işareti yapması dikkat çekti. Otomobilin sahibi Tahir Yılmaz 50 bin liralık masrafı olduğunu belirterek, Çok rahat bir şekilde sanki yasal bir işmiş gibi, kırıp paramparça ediyor, üstüne zafer işareti yapıyorlar. Bunlar bu cesareti nereden alıyorlar. Bu pişkinlik bu sıra dışı hareket ne Kafama takılmış ben açıkçası peşini bırakmak istemiyorum dedi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçen hafta İnönü Mahallesi Atalay Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Tahir Yılmaz'a ait lüks otomobil sabah saatlerinde hırsızlar tarafından soyuldu. Otomobil ile lüks otomobilin yanına yanaşan 3 kişi, önce etrafı gözetledi. Şüphelilerden biri otomobilin sürücü koltuğunda beklerken, diğer iki şüpheli cadde üzerinde kimsenin olmadığı anda lüks otomobile girdi. İki şüpheli, lüks otomobilden söktükleri hayalet gösterge panelini olay yerine geldikleri otomobile taşıdı ardından olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelilerden birinin otomobilde beklemesi, diğer iki kişinin lüks otomobilden malzemeleri çalması ve hırsızlık yapan şüphelilerden birinin güvenlik kamerasına bakarak zafer işareti yapması yansıdı.

BUNLAR BU CESARETİ NEREDEN ALIYORLAR

Otomobil sahibi Tahir Yılmaz yaptığı açıklamada Sabah saatlerinde polis ekipleri kapımı çaldı. Arabanın benim olup olmadığını sordular. 'Evet benim aracım' dedim. Aşağı indiğimde aracım park halindeyken, sağ camını patlatmışlar, önünü komple almışlar. Mağdurum. Arabamı cebimden yaptım, yaklaşık 50 bin lira masrafım oldu. Komşuların kamerasına baktığımda çok rahat bir şekilde sanki yasal bir işmiş gibi kırıp paramparça ediyor, üstüne zafer işareti yapıyorlar. Bunlar bu cesareti nereden alıyorlar. Bu pişkinlik bu sıra dışı hareket ne Bunlar gayet rahat. Kafama takılmış ben açıkçası peşini bırakmak istemiyorum. Korkudan aracımı artık bir sitenin otoparkına bırakıyorum, oradan da taksiye binip geliyorum dedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı