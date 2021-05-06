Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı
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Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı Esenyurt'ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi.

Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri evdekilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekat ekipleriyle birlikte içeri girdi. Nefes kesen operasyonda 3 kişiyi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi de polis ekipleri çıkardı.

Olay, 00.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği öne sürülen Mevlüt U., pencereye yanaşarak rehin alındığı söyledi. Mevlut U., kurtulmak için çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Mevlüt U.'nun imdat seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, dairedeki kişilere seslenerek kapıyı açmaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri, tarafından yapılan operasyonda kapı kırılarak eve girildi. Özel harekat ekipleri, dairede bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı
Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı
Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı
Esenyurt'ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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