İSTANBUL ESENYURT'TA EŞİNE TACİZDE BULUNDUKLARINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞULARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
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İSTANBUL ESENYURT'TA EŞİNE TACİZDE BULUNDUKLARINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞULARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İSTANBUL ESENYURT'TA EŞİNE TACİZDE BULUNDUKLARINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞULARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, Gökhan Karabulut isimli kişi hamile eşini taciz ettiklerini öne sürdüğü komşuları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Esenyurt'ta, Gökhan Karabulut isimli kişi hamile eşini taciz ettiklerini öne sürdüğü komşuları tarafından silahla vurularak öldürüldü. 4 kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Olay, geçen Salı günü saat 00.30 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Karabulut'un hamile eşi, apartmandaki kardeşleriyle yaşayan komşusu Erkan Kuzu tarafından tacize uğradı. Hamile kadın durumu akşam eve gelen eşi Gökhan Karabulut'a anlattı. Komşusunun kapısına dayanan Karabulut ile Kuzu kardeşler arasında tartışma başladı. Tartışma anında elinde tabanca bulunan Ahmet Kuzu, Karabulut'a ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Karabulut ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karabulut hayatını kaybetti.

4 KARDEŞTEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olay sonrası kardeşler Ahmet Kuzu, Erkan Kuzu, Cihan Kuzu ve Sercan kuzu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kardeş, adliyeye sevk edildi. 4 kardeşten Karabulut'a ateş ettiği iddia edilen Ahmet Kuzu ve Erkan Kuzu tutuklanırken, diğer 2 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Görüntü dökümü: -Apartmanın olduğu sokak-Gökhan K.'nin ve komşusunun dairelerinin dışarıdan görüntüsü-Olayın yaşandığı apartman-4 kardeşin polis merkezinden çıkarılışı-Gökhan K.'nin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL ESENYURT'TA EŞİNE TACİZDE BULUNDUKLARINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞULARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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