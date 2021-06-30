Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü
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Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü

Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı.

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti. Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat/İHA)

Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü
Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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