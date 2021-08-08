Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, bir kadın müşteri gibi girdiği marketten bin liralık ürünü sepete doldurup, parasını vermeden kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta, bir kadın müşteri gibi girdiği marketten bin liralık ürünü sepete doldurup, parasını vermeden kayıplara karıştı. Kadının alışveriş yapıp, para vermeden marketten ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos Salı günü saat 21.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete gelen bir kadın, eline aldığı sepete bin liralık gıda ve temizlik ürünlerini doldurdu. Alışverişini tamamlayan kadın, ürünlerin parasını vermeden marketten ayrıldı. Kadının kaybolduğunu gören market çalışanları, güvenlik kameralarını incelediğinde ürünlerin parasının verilmediğini gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını alan market çalışanları, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kadının alışveriş yaptığı ve marketten ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SEPETLE BERABER GİTMİŞ"

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan market sahibi ise "Saat 21.30 gibi bir müşterimiz geldi. Bir sepet alarak alışveriş yapıyordu. Kasadan geçmeden çıkıp, gitti. Biz sonradan fark ettik. Kamera kayıtlarından fark ettik, çalmış. Alışveriş yapıyormuş gibi davranıyordu. Sepetle beraber gitmiş. Sepetin içinde de bin liraya yakın bir malzeme vardı. Şüphelendik ama geri gelip ödeyeceğini düşündük. Çıktıktan sonra fark ettik ki kasadan geçmiş" dedi.

(fotoğraf)


- İstanbul
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta doldurduğu market sepetiyle kaçan kadın kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:56:19. #1.16#

title