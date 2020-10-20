Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
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Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada

20.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:23

Esenyurt'ta dini nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs, genç kadının ailesinin evinin önüne gelerek pompalı tüfekle bir el ateş edip kaçtı. Olayın ardından konuşan genç kadının babası, kızının şiddet gördüğü için kaçıp yanlarına taşındığını söyledi.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.C.(20), imam nikahlı eşi Nedim C.(19) tarafından şiddet gördüğü için aile evine geldi. Genç kadını evde göremeyen Nedim C., sokağa kamyonet ile gelerek E.C.'yi ailesinin evinden almaya çalıştı.

GENÇ KADIN DIŞARI ÇIKMAYINCA, ATEŞ AÇTI

Sokakta bağıran şüpheli, genç kadının dışarı çıkmaması üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle ailenin yaşadığı eve 1 el ateş etti. Ateş ettikten sonra silahlı saldırgan kaçarken, ateş sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayda, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tüfekten çıkan mermi evin duvarına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Nedim C.'nin sokağa gelerek ateş ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ODANIN İÇİNDE İŞKENCE YAPIYORLAR"

Baba Hakan C., "Ben kızımı düğünle dernekle verdim. Dünürüm kızıma şiddet yapıyor devamlı, kızım da bana geldi. Yemek, su vermiyorlar. Bir odanın içine kilitlemişler. Odanın içinde işkence yapıyorlar. Kızım işkence yapıldıktan sonra bir yolunu bulup kaçıp, buraya geliyor. Kızım bana geldikten sonra kızımı tehditle benim elimden almak istiyor. Onlar gelince, ben kızlarımı alıp odaya geçiyorum. Ondan sonra bunlar ateş etmeye başladı. Benim kızımın ölmesi mi gerekiyor 3 senedir kızıma, şiddet yaşatıyorlar. Kızım mecburen geldi. Benim bunlardan haberim olsaydı, ben kızımı orada bırakmazdım. Direk gelip şikayet ederdim" dedi.

Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
BEKİR: bizim komşu hacı sait amcada bir suriyeli kadını imam nikahıyla aldı
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