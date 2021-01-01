Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
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Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı

01.01.2021 04:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:51
Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı

Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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