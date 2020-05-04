ESENYURT'TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA
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ESENYURT'TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA

ESENYURT'TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA
04.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:19

Esenyurt'ta yağış sonrası yolda ve kaldırımda kısmen çökme meydana geldi.

Esenyurt'ta yağış sonrası yolda ve kaldırımda kısmen çökme meydana geldi. O esnada caddeden geçen bir taksi çukura düştü.

Olay, Mehterçeşme Mahallesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış sonrası Hacı Bayram Veli Caddesi'nde bulunan otobüs durağının önündeki yolda ve kaldırımda çökme meydana geldi. Bu sırada caddeden geçen 34 TCP 70 plakalı taksi ön sağ lastiği çukura düşen sürücü durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Çevredilerin yardımıyla aracını bulunduğu yerden çıkaran taksi sürücüsü yoluna devam ederken, olay yerine gelen belediye ekipleri de çökmenin meydana geldiği yere şerit çekerek önlem aldı. Olayın yaşandığı sırada orada bulunan Metin Ağırman, Olayın yaşandığı sırada biz çalışıyorduk içeride. Bir ses geldi hemen dışarı çıktık. Taksinin ön tekerleğinin çukura düştüğünü gördük. O esnada anladık bizde ne olduğunu. Yağmur da o sırada şiddetli bir şekilde yağıyordu. Olay sonrası çağırdık belediye ekiplerinin. Toprak ile kapattılar yarın gelerek tadilat yapacaklar dedi.

TAKSİNİN ÇUKURA DÜŞMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Aşırı yağış sonrası çöken yola düşen taksinin görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, yerde su birikintilerinin oluştuğu görülürken taksinin seyir halinde çökme meydana gelen çukura düştüğü de görülüyor.

ESENYURT'TA ÇÖKEN YOLA DÜŞEN TAKSİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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