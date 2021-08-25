ESENYURT'TA CİPLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

ESENYURT'TA CİPLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, ciple motosiklet çarpıştı.

ESENYURT'TA CİPLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, ciple motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. Kadın sürücünün kullandığı ciple motosiklet çarpıştı. Kazada düşen motosikletli bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cipin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı