ESENYURT'TA CAMİDEN SES SİSTEMİ ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
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ESENYURT'TA CAMİDEN SES SİSTEMİ ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

ESENYURT'ta camiye girerek içeride bulunan ses sistemini çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'TA CAMİDEN SES SİSTEMİ ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
11.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:22

ESENYURT'ta camiye girerek içeride bulunan ses sistemini çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Ses sisteminin hırsızlar tarafından çalındığı cami imamının ezan okumak istediği sırada fark edildi.

Olay, 6 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camii'nde meydana geldi. Gündüz vakti camiye giren hırsız, bir süre caminin içinde dolaştı. Sonrasında ise ezan okunan bölüme yönelen hırsız, ses sistemini yerinden söktü. Minberin altından bir seccade alan hırsız, ses sistemini seccadeye sararak bir poşete koydu. Hırsız, cami içinde bazı elektronik cihazları da poşete koyarak camiden ayrıldı. Hırsızlığı, vakit namazını kıldırmak için camiye gelen imam Rasim Özen fark etti. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camiye gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇANTA GİBİ SIRTINA SIRTLAYIP ÇIKIP GİDİYOR"Olayı anlatan cami imamı Rasim Özen, "Önce kapıyı açıyor. Daha sonra buradaki ses sistemini bıçakla söküyor. Seccadeye sararak sırtına alıp, eski cihazları da alıp çıkıp gidiyor. Merdivenin altında eski cihazları koyduğumuz yere geliyor. Onları da alıp bağlıyor. Çanta gibi eline alıp çıkıp gidiyor" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı cami içindeki kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde camiye giren hırsız, ses sisteminin olduğu yere yöneliyor. Ses sistemini yerinden söken hırsız, daha sonra minber bölümünden bir seccade alarak ses sistemini seccadeye sarıyor. Seccadeyi ve camideki bazı elektronik eşyaları da poşete koyan hırsız, camiden ayrılıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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