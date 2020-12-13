Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada
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Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada

13.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:35
Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada

Esenyurt'ta Hz. İbrahim Camii'ne giren bir kişi abdesthanedeki muslukları çaldı.

Esenyurt'ta Hz. İbrahim Camii'ne giren bir kişi abdesthanedeki muslukları çaldı. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay geçen hafta pazartesi günü gece saatlerinde yaşandı. Hz. İbrahim Camii'ne gelen şüpheli, demir kapıyı keserek caminin abdesthanesine girdi. Şüpheli, yaklaşık 25 musluğu tek tek sökerek çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelenler, muslukların sökülmüş olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin muslukları tek tek söktüğü görülüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada
Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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