Esenyurt'ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği parka bıraktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği parka bıraktılar

29.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:01
Esenyurt'ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği parka bıraktılar

İstanbul Esenyurt'ta bir yürüyüş parkında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde karton kutu içinde bir erkek bebeği bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta bir yürüyüş parkında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde karton kutu içinde bir erkek bebeği bulundu.

Olay, Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir yürüyüş parkında yaşandı. Parkta yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.

Kafe çalışanı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak olay yerinde bir kadını gördüğünü ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Cahit Özkan Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Merve Dizdar Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Arda Turan Fırat Aydınus Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği parka bıraktılar | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:04:57. #1.15#
title