ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
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ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, 45 yaşındaki Erdal Korkmaz, yaşadığı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Esenyurt'ta, 45 yaşındaki Erdal Korkmaz, yaşadığı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Korkmaz'ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın son katında yaşandı. Aynı mahallede bir ganyan bayinin sahibi olan Erdal Korkmaz'dan haber alamayan iş yerindeki komşuları, durumu yakınlarına haber verdi. Alt komşusu, yukarı çıktığında Korkmaz'ın evinin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde Korkmaz'ı kanlar içinde bulan komşusu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SİLAHLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Korkmaz'ın, silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, evdeki kovanları ve tabancayı buldu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Korkmaz'ın vefat ettiği haberini alan yakınları ise olay yerine geldi. Kardeşinin ölüm haberini alan ablası apartmanın önünde fenalaştı. Sinir krizi geçiren kadına, çevredekiler yardım etti.

1 TANE BOŞ KOVAN, 1 TANE DE MERMİ VARDI

Korkmaz'ın iş yerindeki komşularından Cengiz Kızılkura, 'Caddeye çıktığımda dükkan kapalıydı. Aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince, tekel bayine gelip yeğeninin numarasını aldım. Yeğeni de etrafa haber saldı. Yeğeni, 'Haber alamıyorsanız, çilingir götürün' dedi. Alt kattaki komşu yukarı çıkmış. Kapı açıkmış. Ölmüş. Cenaze olduğu gibi düşmüş. Yanında bir kan izi vardı. Yerde 1 tane boş kovan, 1 tane de mermi vardı dedi.

ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA BİR KİŞİ EVİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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