Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı

ESENYURT'ta bilardo salonunun sahibinden haraç alamadıkları için müşterilere istekalarla saldıran 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki bir bilardo salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.A. ve H.T., yaklaşık bir aydır haraç almaya çalıştıkları bilardo salonu sahibi olan yabancı uyruklu M.M.A.S.F.'den para istedi. İş yeri sahibinin para vermemesi üzerine T.A. ve H.T., istekalarla müşterilere saldırdı. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ AYNI SİTEDE YAKALADI