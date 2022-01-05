Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ESENYURT'ta bilardo salonunun sahibinden haraç alamadıkları için müşterilere istekalarla saldıran 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ESENYURT'ta bilardo salonunun sahibinden haraç alamadıkları için müşterilere istekalarla saldıran 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki bir bilardo salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.A. ve H.T., yaklaşık bir aydır haraç almaya çalıştıkları bilardo salonu sahibi olan yabancı uyruklu M.M.A.S.F.'den para istedi. İş yeri sahibinin para vermemesi üzerine T.A. ve H.T., istekalarla müşterilere saldırdı. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ AYNI SİTEDE YAKALADI

Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polisler, bilardo salonunun bulunduğu sitede yaşayan T.A. ve H.T.'yi yakaladı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 saldırgan çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bilardo salonunu savaş alanına çeviren 2 şüpheli tutuklandı

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