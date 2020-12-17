Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

17.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:04

Esenyurt'ta, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu bir kişi, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Sokağı'ndaki börekçiye gitti.

Bu sırada börekçiye giren şüpheli, Suriye uyruklu kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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