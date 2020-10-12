Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı
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Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı

12.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:36

- Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan bir sürücü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

- Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan bir sürücü, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir ticari taksiyle uyuşturucu kuryeliği yapıldığı bilgisini edinen polis, dün Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında söz konusu taksiyi takibe aldı. Takip edilen taksi önü kesilerek durduruldu. Taksi sürücüsü Hakim D. gözaltına alınırken, aracın bagajında yapılan aramada yedek lastik yatağına gizlendiği ileri sürülen 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, 1 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Kullandığı taksiyle 'kuryelik' yaptığı değerlendirilen ve yakalanarak gözaltına alınan Hakim D., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı
Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı
Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı
Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 13:50:19. #1.15#
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