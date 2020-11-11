Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

ESENYURT'ta ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

ESENYURT 'ta ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. 37 yaşındaki Kemal Mert 'in başından silahla vurulmuş olduğu öğrenildi.

Olay 13.00'da Haramidere Yolu üzerinde Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi, ağaçların arasında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 37 yaşındaki Kemal Mert olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Mert'in başından silahla vurulmuş olduğu belirlendi. Cesedin yanında bir de silah olduğu bildirildi. Kemal Mert'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı