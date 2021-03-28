Esenyurt'ta afetlere hazırlık çalışmaları devam ediyor
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Esenyurt'ta afetlere hazırlık çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta afetlere hazırlık çalışmaları devam ediyor

Esenyurt'ta afetlere hızlı müdahale için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, eğitim almaya başladı.

Esenyurt'ta afetlere hızlı müdahale için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, eğitim almaya başladı. 'Temel Afet Bilinci' konulu ilk seminerde, sivil savunma ekiplerinin afet alanına girene kadar gönüllülerin yapması gerekenler anlatıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un afetlere hazırlık amacıyla başlattığı seferberlik kapsamında kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri, ilk eğitimlerini aldı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliği tarafından gönüllü olan vatandaşların da katıldığı seminerde eğitim planlanması yapıldı. Olası bir afet anında profesyonel arama kurtarma ekipleri alana ulaşana kadar, temel arama kurtarma çalışmalarının anlatıldığı seminerler devam edecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivil Savunma Amirliği amiri Özgür Subaşı, "Esenyurt nüfus olarak Türkiye'nin en büyük ilçesi, yapı stokumuz da fazla. Amacımız, olası depremlerden sonra 30-35 kişiden oluşan mahalle gönüllülerimiz aracılığı ile basit arama kurtarma yapabilmek, bu kapasiteye gelebilmektir" dedi.

"Gönüllülerin içinde yer aldığım için mutluyum"

Mahalle afet gönüllüsü olarak başvuru yapan ve seminere katılan Burhan Tura, herkesi gönüllü olmaya çağırdı. Tura, "Daha önce hiç böyle bir eğitim, proje çıkmamıştı karşımıza. Memnun kaldım, herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu, hele insan kurtarmak daha da güzel bir duygu. Gönüllülük bir esastır ve ben de bu gönüllülerin içinde yer aldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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