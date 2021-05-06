Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
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Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ESENYURT'ta, 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede söndürülen yangını bina sakinlerinden bir kadın gözyaşları içinde izledi.  Yunus Emre Mahallesi 440. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Apartmanın çatısında hasar oluştu. Bina sakinlerinden bir kadın da gözyaşları içinde yangını izledi. 

(Fotoğraf) 


Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı yandı; alevleri gözyaşları içinde izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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