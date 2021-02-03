Esenyurt'ta 3 kişi otomobille kovaladıkları adamı kurşuna tuttular
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Esenyurt'ta 3 kişi otomobille kovaladıkları adamı kurşuna tuttular

03.02.2021 19:36 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:30
Esenyurt'ta 3 kişi otomobille kovaladıkları adamı kurşuna tuttular

Esenyurt'ta 3 kişi, husumetli oldukları bir kişiye otomobilden silahla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden yaralı, pizzacıya sığınırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Esenyurt'ta saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 3 şüpheli, husumetli oldukları belirtilen Volkan isimli kişiyi bir otomobille kovalamaya başladı. Şüpheliler kovaladıkları kişiye cadde ortasında otomobillerinden ateş açtı.

Esenyurt'ta 3 kişi otomobille kovaladıkları adamı kurşuna tuttular

ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden yaralı, pizzacıya sığındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaçan şüphelilerin olayda kullandıkları otomobili Yeşilkent Mahallesi'nde bıraktığı tespit edildi.

Esenyurt'ta 3 kişi otomobille kovaladıkları adamı kurşuna tuttular

"BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİLER ŞAHSA"

Olaya şahit olan Erkan Deliktaş adlı vatandaş, "Şahsın sokaktan kaçtığını gördüm. İzledim, baktım kendisini siyah bir araç kovalıyor. Birkaç el ateş ettiler şahsa. Ondan sonra birisi camdan çıkıp ateş edince, bir iki mermi bacağına girdi. Kendisini şu pizzacı dükkanına attı. Ondan sonra kanı durdurmak için ayaklarına tampon yaptık. Herhalde aralarında bir hasımlık varmış. Alacak verecek mevzusu mu bilmiyorum. Diğerleri vurduktan sonra kaçtı. Vurduktan sonra çok hızlı bir şekilde kaçtılar. Kaçarken, kaza yapacaklarını düşündüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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