11 yaşındaki kız çocuğu kapkaç mağduru oldu! O anlar kamerada
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11 yaşındaki kız çocuğu kapkaç mağduru oldu! O anlar kamerada

04.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:50
11 yaşındaki kız çocuğu kapkaç mağduru oldu! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, 11 yaşındaki kız çocuğu bakkala ekmek almaya gittiği esnada kapkaç mağduru oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay hakkında konuşan küçük kız "Ekmek almaya gidiyordum, yüzü gözükmüyordu. Geldi, çelme taktı, koştu" diyerek korku dolu anları anlattı.

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Elif Turan, ekmek almak için evinden çıkarak bakkala doğru yürümeye başladı. Bu sırada cep telefonunu elinde tutan Elif Turan'a arkasından bir kişi yaklaştı.

BOŞ ANINI BEKLEDİ

Küçük kızın boş anını bekleyen kişi, Elif'in elinde tuttuğu telefonu alarak kaçmaya başladı. Yaşananları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerinde bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Kapkaççı, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük kızın yaşadığı korku dolu anlar sokak bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, kapkaççının küçük kızın arkasından yaklaştığı ve cep telefonunu çaldığı anlar yansıdı.

"GELDİ, ÇELME TAKTI, KOŞTU"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan küçük kız, "Ekmek almaya gidiyordum. Yüzü gözükmüyordu. Geldi, çelme taktı, koştu. En altta kırmızı ceketli bir tane çocuk vardı. Ben koşayım dedim. Adam da kaçtı gitti. Orada kaçtı" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki kız çocuğu kapkaç mağduru oldu! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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