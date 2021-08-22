ESENYURT MEYDANI'NDA RANDEVUSUZ AŞI ÇADIRINA İLGİ
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ESENYURT MEYDANI'NDA RANDEVUSUZ AŞI ÇADIRINA İLGİ

ESENYURT MEYDANI'NDA RANDEVUSUZ AŞI ÇADIRINA İLGİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Meydanı'na kurulan randevusuz aşı çadırı ilgi gördü.

Esenyurt Meydanı'na kurulan randevusuz aşı çadırı ilgi gördü. Randevu almadan sıraya girenler isteğe göre Sinovac ya da Biontech aşısı yaptırıyor.Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen randevusuz aşı çadırı Esenyurt Meydanı'nda kuruldu. 14 Ağustos Cuma günü itibariyle hizmet vermeye başlayan çadırda koronavirüs aşıları randevusuz ve ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Hem Sinovac hem de Biontech aşı seçeneğinin olduğu çadıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Aşı çadırında hafta içi 10.00 - 16.00, hafta sonu da 13.00 - 18.00 saatleri arasında koronavirüs aşısı yapılıyor.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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