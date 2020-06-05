Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Esenyurt Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı kılındı. Yüzlerce kişinin katıldığı ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıların yapıldığı Cuma namazı havadan da görüntülendi.

Esenyurt'ta Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı yüzlerce kişi tarafından kılındı. Meydanda kılınan cuma namazı havadan görüntülendi. VATANDAŞLARIN TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Esenyurt Meydanı'nda ikinci kez Cuma namazı kılındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydan çevresi bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana ateşleri ölçülerek sırayla alındı. SECCADESİ OLMAYANA SECCADE VERİLDİ Maskesiz olanların ise girişine izin verilmedi. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan dağıtılırken, seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı. HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Polis ekipleri ve görevliler de vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Esenyurt Meydanı'nda yüzlerce kişinin sosyal mesafe kuralına uyarak kıldığı Cuma namazı havadan da görüntülendi. İşte Esenyurt'ten gelen o görüntüler; Kaynak: DHA