Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak'ta yıllardır yapılmayan yolun yapımına başladı.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt'taki bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak'ta yeni yol yapım çalışmaları başladı.

Ekipler, 2016 yılında kaldırım yapılıp kullanılamaz durumda bırakılan sokakta, alt yapı çalışmalarına başladı.

"MAHALLELİMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM"

1618. Sokak'ta, vatandaşların yıllardır yolu kullanamadığını aktaran Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir, çalışmaları başlattığı için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. Aydemir, "Yıllardır yapılamayan bu yolda çalışmaların başlaması bizim için avantajdır. Buradaki vatandaşlarımız mağdur idi; tozdan dolayı evlerinin camlarını açamıyorlardı. Nitekim çalışmalar

Kaynak: Bültenler