Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Tekstilkent yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Tekstilkent yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 

Zincirleme kaza saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Tekstilkent mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NZ 7325 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki bir TIR'ı sollamaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, TIR'a çarparak, kendi etrafında döndü. O sırada otomobilin arkasından gelen 34 FSL 55 plakalı otomobil ile 34 YT 7248 plakalı hafif ticari araç da duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 34 NZ 7325 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 FSL 55 plakalı otomobil içinde bulunan bir yolcu kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan hafif ticari aracın içinde bulunan Engin Emiroğlu, "İSTOÇ tarafından geliyorduk, otomobilin fır döndüğünü gördük. Şahin ona vurdu mecburen biz de arkadan ona vurduk. İki kişi yaralı biz kurtulduk" dedi. Kazaya karışan araçlar da itilerek emniyet şeridine alındıktan sonra çekiciye yüklendi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


- İstanbul
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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